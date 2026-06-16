В Калининградской области ФСБ пресекла работу сети сим-боксов

В Калининградской области сотрудники УФСБ совместно с полицией пресекли деятельность сети абонентских терминалов пропуска трафика — так называемых сим-боксов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двух жителей Калининградской области задержали по делу о работе сим-боксов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Двух жителей Калининградской области задержали по делу о работе сим-боксов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, на территории региона функционировали 16 устройств, каждое из которых обеспечивало одновременную работу 32 каналов связи.

В одном из поселков области были задержаны двое местных жителей 32 и 38 лет. По версии следствия, они обеспечивали бесперебойную работу оборудования. При этом настройка и управление системой, как утверждается, осуществлялись удаленно под контролем куратора.

В ведомстве напомнили, что использование сим-боксов в противоправных целях может повлечь уголовную ответственность, включая наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Отдельно отмечается ответственность за незаконную регистрацию и распространение сим-карт, задействованных в работе таких устройств.

Матвей Николаев