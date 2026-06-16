Армения сотрудничает с западными подрядчиками на Мецаморской АЭС
Словацкая компания VEZ при финансовой поддержке Евросоюза поставила на Мецаморскую атомную электростанцию (АЭС) в Армении оборудование для альтернативного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба станции.
«Европейский союз продолжает поддерживать Армению в укреплении ядерной безопасности посредством реализации мер, определенных по результатам оценки стресс-тестов экспертной миссией ЕС»,— указано в пресс-релизе. Имеются в виду техническая экспертиза европейских специалистов и предоставление современного оборудования для обеспечения безопасности при тяжелых авариях.
Мецаморская АЭС с 1 апреля отключена на пять месяцев для проведения плановых работ, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2036 года. В конце мая глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что Россия пока не получила ответа от Армении по дальнейшей эксплуатации АЭС. По его словам, Ереван может потерять компетенции в области атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий.
Армянская АЭС (Мецаморская АЭС), построенная в 1969–1977 годах, является одним из основных источников электроэнергии в Армении, обеспечивая более трети всей потребности страны. Второй энергоблок станции, с реактором ВВЭР-440 советского производства, был модернизирован при помощи «Росатома» и его интегратора «Русатом Сервис». Изначально срок его эксплуатации был продлен до 2026 года, затем — до 2036 года.
Продление срока эксплуатации атомных электростанций, а также строительство новых энергоблоков, активно обсуждается в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял о возможности продления работы АЭС до 2046 года, а также о переговорах по строительству новой станции с участием России, США, Франции, Южной Кореи и Китая. При этом «Росатом» настаивает на продлении сотрудничества, указывая, что Армения может потерять компетенции в атомной энергетике без российских технологий.
Ситуация с Армянской АЭС развивается на фоне стремления Еревана к сближению с Евросоюзом и США, хотя Армения остается членом ЕАЭС. Российские власти выражают обеспокоенность по поводу двойного подхода Армении к выбору партнеров, подчеркивая, что членство в таможенном союзе с ЕС и в ЕАЭС невозможно одновременно. В связи с этим обсуждался даже референдум о вступлении Армении в ЕС или ЕАЭС. Этот выбор Армении также затрагивает её энергетическую безопасность и отношения с Россией.
Евросоюз поддерживает Армению в вопросах ядерной безопасности, однако европейские страны также сталкиваются с необходимостью продления сроков эксплуатации своих АЭС для достижения климатических целей и обеспечения энергобезопасности, на фоне чего российская атомная отрасль не попала под европейские санкции из-за зависимости ЕС от поставок урана и топлива из РФ. Подобная ситуация подчеркивает сложность и многосторонность взаимоотношений в сфере атомной энергетики.