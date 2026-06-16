Составлено ИИ-Ассистентъ

Армянская АЭС (Мецаморская АЭС), построенная в 1969–1977 годах, является одним из основных источников электроэнергии в Армении, обеспечивая более трети всей потребности страны. Второй энергоблок станции, с реактором ВВЭР-440 советского производства, был модернизирован при помощи «Росатома» и его интегратора «Русатом Сервис». Изначально срок его эксплуатации был продлен до 2026 года, затем — до 2036 года.

Продление срока эксплуатации атомных электростанций, а также строительство новых энергоблоков, активно обсуждается в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял о возможности продления работы АЭС до 2046 года, а также о переговорах по строительству новой станции с участием России, США, Франции, Южной Кореи и Китая. При этом «Росатом» настаивает на продлении сотрудничества, указывая, что Армения может потерять компетенции в атомной энергетике без российских технологий.

Ситуация с Армянской АЭС развивается на фоне стремления Еревана к сближению с Евросоюзом и США, хотя Армения остается членом ЕАЭС. Российские власти выражают обеспокоенность по поводу двойного подхода Армении к выбору партнеров, подчеркивая, что членство в таможенном союзе с ЕС и в ЕАЭС невозможно одновременно. В связи с этим обсуждался даже референдум о вступлении Армении в ЕС или ЕАЭС. Этот выбор Армении также затрагивает её энергетическую безопасность и отношения с Россией.

Евросоюз поддерживает Армению в вопросах ядерной безопасности, однако европейские страны также сталкиваются с необходимостью продления сроков эксплуатации своих АЭС для достижения климатических целей и обеспечения энергобезопасности, на фоне чего российская атомная отрасль не попала под европейские санкции из-за зависимости ЕС от поставок урана и топлива из РФ. Подобная ситуация подчеркивает сложность и многосторонность взаимоотношений в сфере атомной энергетики.