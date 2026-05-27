«Росатом» не получил ответа от Армении о дальнейшей эксплуатации Мецаморской АЭС

Россия пока не получила ответа от Армении по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС. Москва обеспечивает АЭС до 2031 года, но «Росатом» предлагает продление до 2036 года, рассказал в интервью «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также глава «Росатома» заявил, что Армения может потерять компетенции в сфере атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий. По его словам, Еревану уже в ближайшие пару лет необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики после 2036 года. Господин Лихачев отметил, что решение остается за армянской стороной.

Глава госкорпорации заявил, что в мире фактически существуют только две полноценные ядерные технологии — американская и советская, впоследствии ставшая российской. Армения вправе выбрать американскую технологию, но это влечет за собой перекройку системы подготовки кадров и эксплуатирующих компетенций, резюмировал он.

Армянская (Мецаморская) АЭС с 1 апреля отключена на пять месяцев для проведения плановых работ, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2036 года. Общая продолжительность простоя составит 153 дня, в то время как ежегодная профилактическая остановка работы АЭС обычно не превышает 45 дней. В январе генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян сообщил, что для монтажа новой системы охлаждения было достигнуто соглашение с «Росатомом». Армянская АЭС обеспечивает более трети всей электроэнергии Армении. Станцию построили в 1969-1977 годах.

Подробнее о соглашении США с Арменией по Мецаморской АЭС читайте в материале «США берут Южный Кавказ на себя».