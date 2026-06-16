Освобожденный в Армении математик Вербицкий улетел в Израиль

Блогер и математик Михаил Вербицкий (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прилетел в Тель-Авив, сообщил РБК его адвокат Ваче Симонян. Накануне математика освободили из-под ареста в Армении.

13 июня Михаила Вербицкого задержали в аэропорту Еревана. В России против него с ноября 2024 года возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). В январе 2025 года Росфинмониторинг внес математика в перечень террористов и экстремистов, МВД объявило его в международный розыск.

Господин Вербицкий преподавал в университетах Москвы, Глазго, Брюсселя и Токио. В 2001–2005 годах вел блог в LiveJournal и выступал против цензуры в интернете.