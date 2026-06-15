В Армении освободили задержанного в аэропорту Еревана математика Вербицкого

Блогер и математик Михаил Вербицкий (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) освобожден после задержания 13 июня в аэропорту Еревана в Армении. Об этом сообщила юрист Ани Чатинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Математик и блогер Михаил Вербицкий

Фото: verbit.ru Математик и блогер Михаил Вербицкий

Фото: verbit.ru

«Сейчас он не может покинуть Армению, но в дальнейшем могут открыться варианты, чтобы он покинул страну»,— уточнила госпожа Чатинян в комментарии «РИА Новости».

В ноябре 2024 года в отношении Михаила Вербицкого возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). В январе 2025 года Росфинмониторинг внес математика в перечень террористов и экстремистов. Тогда же МВД объявило его в международный розыск.

Господин Вербицкий преподавал в университетах Москвы, Глазго, Брюсселя и Токио. В 1998-м вместе с математиком Дмитрием Калединым основал музыкальный лейбл UR-REALIST, который издал более 40 альбомов, в том числе группы «Гражданская оборона». В 2001–2005 годах вел блог в LiveJournal и выступал против цензуры в интернете.