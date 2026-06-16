В Иркутской области из-за лесных пожаров введен режим повышенной готовности

На территории Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с лесными пожарами. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Кобзев. В своих постах в соцсетях губернатор сообщил, что в Приангарье на данный момент горит 9,3 тыс. га лесов. Днем ранее в регионе действовали 15 лесных пожаров общей площадью 8,7 тыс. га.

В пресс-службе облправительства сообщили, что в регионе продолжается ликвидация 18 пожаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Нижнеилимском округе. Всего в устранении пожаров задействованы 629 человек и 106 единиц наземной техники.

Уточняется, что лесопожарная обстановка в Иркутской области осложнилась из-за прохождения обширных грозовых фронтов.

Александра Стрелкова