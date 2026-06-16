В Госдуме сочли некритичными ограничения продажи бензина на АЗС

Ограничивать продажу бензина на российских автозаправочных станциях (АЗС) стали не только из-за атак БПЛА, но и из-за проблем с логистикой и плановых ремонтов на заводах, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он утверждает, что эти ограничения локальные и временные.

По словам господина Ананских, нефтеперерабатывающие заводы всегда уходят на ремонт по специальным графикам, начиная с мая. «Так или иначе сказываются временные остановки, связанные с беспилотниками. Все эти лимиты — это крайняя и временная мера... Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств. Ничего критичного нет»,— сказал депутат изданию «Подъем».

В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за проблем с логистикой. В начале июня была приостановлена свободная продажа топлива в Севастополе. Купить бензин в городе можно только по заранее приобретаемым талонам, также установлен лимит в 20 литров на человека. Сегодня «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России.