В едином учебнике по обществознанию напечатали портрет режиссера Балабанова

Портрет режиссера Алексея Балабанова поместили в новый единый учебник по обществознанию для школьников. Об этом рассказал один из авторов учебника, помощник президента Владимир Мединский на церемонии открытия памятника господину Балабанову в Екатеринбурге.

«У меня в руках новый учебник обществознания для 10-го класса, который со следующего года будет в школах. В разделе “Культура” — портрет режиссера Алексея Балабанова»,— уточнил чиновник.

Памятник господину Балабанову установили возле Дворца молодежи. Его автор — скульптор Мейрам Баймуханов. Монумент изображает пустой вагон грузового трамвая — подобный водила героиня фильма «Брат» — в котором сидит режиссер. Решение установить памятник было принято в 2024 году. «Ъ» сообщал, что церемонию, помимо господина Мединского, планировали посетить режиссер Никита Михалков и глава кинокомпании СТВ, продюсер фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов. Автор фильмов «Груз 200», «Про уродов и людей», «Брат», «Брат-2», «Жмурки» умер в 2013 году.