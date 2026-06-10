Мединский и Михалков приедут на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

Церемонию открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге посетят помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков и Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Михалков и Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На мероприятие также должны приехать руководитель кинокомпании СТВ, продюсер фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов, режиссер и продюсер Григорий Сельянов, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, киновед и режиссер Любовь Аркус, скульптор памятника Мейрам Баймуханов, первая жена режиссера Ирина Балабанова, старший сын Федор и другие.

Открытие памятника назначено на 16 июня. Церемония начнется в 14:00 (12:00 мск) возле Дворца молодежи, после чего состоится концерт. Монумент изображает пустой вагон грузового трамвая — подобный водила героиня фильма «Брат» — в котором сидит режиссер. Общий вес конструкции составляет 10,5 т. Решение установить памятник было принято в 2024 году.

Создатель фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей» умер в 2013 году в возрасте 54 лет от сердечной недостаточности.