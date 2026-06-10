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Мединский и Михалков приедут на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

Церемонию открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге посетят помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в администрации города.

Никита Михалков и Владимир Мединский

Никита Михалков и Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Никита Михалков и Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На мероприятие также должны приехать руководитель кинокомпании СТВ, продюсер фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов, режиссер и продюсер Григорий Сельянов, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, киновед и режиссер Любовь Аркус, скульптор памятника Мейрам Баймуханов, первая жена режиссера Ирина Балабанова, старший сын Федор и другие.

Открытие памятника назначено на 16 июня. Церемония начнется в 14:00 (12:00 мск) возле Дворца молодежи, после чего состоится концерт. Монумент изображает пустой вагон грузового трамвая — подобный водила героиня фильма «Брат» — в котором сидит режиссер. Общий вес конструкции составляет 10,5 т. Решение установить памятник было принято в 2024 году.

Создатель фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей» умер в 2013 году в возрасте 54 лет от сердечной недостаточности.

Фотогалерея

«Я не считаю кино искусством»

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«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как &quot;все побежали, и я побежал&quot;. Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов &quot;Юный химик&quot;. Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия» &lt;br>Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как "все побежали, и я побежал". Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов "Юный химик". Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия»
Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

Фото: Адиль Кусов

«Я всегда хотел экранизировать &quot;Камеру обскуру&quot; Набокова. Но, думаю, не смог бы, как он, уехать и писать на чужом языке. Хотя в молодости у меня даже было такое желание. А потом устроился на работу, и все само собой забылось» &lt;br>После службы в армии Алексей Балабанов четыре года работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино»)

«Я всегда хотел экранизировать "Камеру обскуру" Набокова. Но, думаю, не смог бы, как он, уехать и писать на чужом языке. Хотя в молодости у меня даже было такое желание. А потом устроился на работу, и все само собой забылось»
После службы в армии Алексей Балабанов четыре года работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино»)

Фото: Верещагин Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают» &lt;br>Фильм «Счастливые дни» (1992 год, кадр — на фото) по роману Сэмюэла Беккета стал дебютом Алексея Балабанова. Кроме того, это кино было первой большой совместной работой Балабанова и Виктора Сухорукова, исполнившего главную роль. Позднее актер снялся практически во всех фильмах режиссера и, будучи хорошо знаком с Балабановым, характеризовал его так: «Служение кинематографу награждает его одиночеством, затворничеством, нелюдимостью, эмоциональной скудостью и заметным невниманием к людям вокруг. Эгоист. Улыбка — редкость. Слез я не видел никогда. Редко жалуется на судьбу, но и радуется не часто»

«От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают»
Фильм «Счастливые дни» (1992 год, кадр — на фото) по роману Сэмюэла Беккета стал дебютом Алексея Балабанова. Кроме того, это кино было первой большой совместной работой Балабанова и Виктора Сухорукова, исполнившего главную роль. Позднее актер снялся практически во всех фильмах режиссера и, будучи хорошо знаком с Балабановым, характеризовал его так: «Служение кинематографу награждает его одиночеством, затворничеством, нелюдимостью, эмоциональной скудостью и заметным невниманием к людям вокруг. Эгоист. Улыбка — редкость. Слез я не видел никогда. Редко жалуется на судьбу, но и радуется не часто»

Фото: Ленфильм

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу пустопорожних разговоров» &lt;br>С 1990 года Алексей Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство своих фильмов &lt;br>На фото: с актером Сергеем Бодровым-младшим

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу пустопорожних разговоров»
С 1990 года Алексей Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство своих фильмов
На фото: с актером Сергеем Бодровым-младшим

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Денег не было снимать интеллектуальные фильмы. В то время уже была очень популярна бульварная литература. Я прочел &quot;Антикиллер&quot; Корецкого и решил снять фильм про бандитов — модно было» &lt;br>Фильм «Брат» (1997, кадр — на фото), как и его продолжение «Брат-2» (2002), считается главной работой Алексея Балабанова, прославившей его среди широкой аудитории, которая сразу после выхода в прокат разобрала картину на цитаты. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший стал одним из самых популярных российских актеров

«Денег не было снимать интеллектуальные фильмы. В то время уже была очень популярна бульварная литература. Я прочел "Антикиллер" Корецкого и решил снять фильм про бандитов — модно было»
Фильм «Брат» (1997, кадр — на фото), как и его продолжение «Брат-2» (2002), считается главной работой Алексея Балабанова, прославившей его среди широкой аудитории, которая сразу после выхода в прокат разобрала картину на цитаты. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший стал одним из самых популярных российских актеров

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я даже в Монреале один раз попал в обезьянник. Так, по глупости. Потому что они законопослушные, а я — нет. Полицейскому одному не понравился, вот и все. Послал его на хер, потому что он меня заставил стоять в миграционной очереди, а я на фестиваль опаздывал. Он пистолет вытащил, наручники, заставил меня руки за голову положить — в общем, весь набор. У нас бы все проще было: милиционер даст тебе по башке, и ты сидишь тихо»

«Я даже в Монреале один раз попал в обезьянник. Так, по глупости. Потому что они законопослушные, а я — нет. Полицейскому одному не понравился, вот и все. Послал его на хер, потому что он меня заставил стоять в миграционной очереди, а я на фестиваль опаздывал. Он пистолет вытащил, наручники, заставил меня руки за голову положить — в общем, весь набор. У нас бы все проще было: милиционер даст тебе по башке, и ты сидишь тихо»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«У каждого режиссера есть только один хороший фильм. Мне &quot;Про уродов и людей&quot; нравится» &lt;br>Алексей Балабанов, не раз уверявший, что собственные фильмы не любит, лучшей своей работой считал «Про уродов и людей» (1998). За эту стилизованную черно-белую драму режиссер был удостоен премии «Ника»

«У каждого режиссера есть только один хороший фильм. Мне "Про уродов и людей" нравится»
Алексей Балабанов, не раз уверявший, что собственные фильмы не любит, лучшей своей работой считал «Про уродов и людей» (1998). За эту стилизованную черно-белую драму режиссер был удостоен премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

«У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню» &lt;br>Фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008, кадр со съемок на фото) был снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». В фильме, впрочем, мало общего с одноименным произведением

«У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню»
Фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008, кадр со съемок на фото) был снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». В фильме, впрочем, мало общего с одноименным произведением

Фото: Олег Беляев

«Даже не помню, когда я последний раз смеялся. Я такие вещи не записываю. Помню только, что когда в восьмидесятом году я по студенческом обмену учился в Манчестере, то жил в старой рабочей семье. В этой семье дети были, внуки приходили. И мне это очень забавным казалось — что дети на английском разговаривают. Я ведь до этого никогда не слышал, чтобы дети на английском говорили» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Кочегар» (2010 год)

«Даже не помню, когда я последний раз смеялся. Я такие вещи не записываю. Помню только, что когда в восьмидесятом году я по студенческом обмену учился в Манчестере, то жил в старой рабочей семье. В этой семье дети были, внуки приходили. И мне это очень забавным казалось — что дети на английском разговаривают. Я ведь до этого никогда не слышал, чтобы дети на английском говорили»
На фото: кадр из фильма «Кочегар» (2010 год)

Фото: Кинокомпания СТВ

«Никогда не выяснял своих отношений с Богом. Мне, в отличие от Терри Гиллиама, и так все понятно» &lt;br>«Я тоже хочу» (2012, кадр на фото) — последний фильм Алексея Балабанова, который он снимал уже будучи тяжело больным

«Никогда не выяснял своих отношений с Богом. Мне, в отличие от Терри Гиллиама, и так все понятно»
«Я тоже хочу» (2012, кадр на фото) — последний фильм Алексея Балабанова, который он снимал уже будучи тяжело больным

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю» &lt;br>18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием в санатории «Дюны» в Сестрорецке, Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни

«Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю»
18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием в санатории «Дюны» в Сестрорецке, Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как "все побежали, и я побежал". Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов "Юный химик". Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия»
Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

Фото: Адиль Кусов

«Я всегда хотел экранизировать "Камеру обскуру" Набокова. Но, думаю, не смог бы, как он, уехать и писать на чужом языке. Хотя в молодости у меня даже было такое желание. А потом устроился на работу, и все само собой забылось»
После службы в армии Алексей Балабанов четыре года работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино»)

Фото: Верещагин Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают»
Фильм «Счастливые дни» (1992 год, кадр — на фото) по роману Сэмюэла Беккета стал дебютом Алексея Балабанова. Кроме того, это кино было первой большой совместной работой Балабанова и Виктора Сухорукова, исполнившего главную роль. Позднее актер снялся практически во всех фильмах режиссера и, будучи хорошо знаком с Балабановым, характеризовал его так: «Служение кинематографу награждает его одиночеством, затворничеством, нелюдимостью, эмоциональной скудостью и заметным невниманием к людям вокруг. Эгоист. Улыбка — редкость. Слез я не видел никогда. Редко жалуется на судьбу, но и радуется не часто»

Фото: Ленфильм

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу пустопорожних разговоров»
С 1990 года Алексей Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство своих фильмов
На фото: с актером Сергеем Бодровым-младшим

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Денег не было снимать интеллектуальные фильмы. В то время уже была очень популярна бульварная литература. Я прочел "Антикиллер" Корецкого и решил снять фильм про бандитов — модно было»
Фильм «Брат» (1997, кадр — на фото), как и его продолжение «Брат-2» (2002), считается главной работой Алексея Балабанова, прославившей его среди широкой аудитории, которая сразу после выхода в прокат разобрала картину на цитаты. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший стал одним из самых популярных российских актеров

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я даже в Монреале один раз попал в обезьянник. Так, по глупости. Потому что они законопослушные, а я — нет. Полицейскому одному не понравился, вот и все. Послал его на хер, потому что он меня заставил стоять в миграционной очереди, а я на фестиваль опаздывал. Он пистолет вытащил, наручники, заставил меня руки за голову положить — в общем, весь набор. У нас бы все проще было: милиционер даст тебе по башке, и ты сидишь тихо»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«У каждого режиссера есть только один хороший фильм. Мне "Про уродов и людей" нравится»
Алексей Балабанов, не раз уверявший, что собственные фильмы не любит, лучшей своей работой считал «Про уродов и людей» (1998). За эту стилизованную черно-белую драму режиссер был удостоен премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

«У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню»
Фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008, кадр со съемок на фото) был снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». В фильме, впрочем, мало общего с одноименным произведением

Фото: Олег Беляев

«Даже не помню, когда я последний раз смеялся. Я такие вещи не записываю. Помню только, что когда в восьмидесятом году я по студенческом обмену учился в Манчестере, то жил в старой рабочей семье. В этой семье дети были, внуки приходили. И мне это очень забавным казалось — что дети на английском разговаривают. Я ведь до этого никогда не слышал, чтобы дети на английском говорили»
На фото: кадр из фильма «Кочегар» (2010 год)

Фото: Кинокомпания СТВ

«Никогда не выяснял своих отношений с Богом. Мне, в отличие от Терри Гиллиама, и так все понятно»
«Я тоже хочу» (2012, кадр на фото) — последний фильм Алексея Балабанова, который он снимал уже будучи тяжело больным

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю»
18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием в санатории «Дюны» в Сестрорецке, Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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