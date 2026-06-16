Таможня сдает добро

Приморский краевой суд признал законным обращение в доход государства имущества на сумму свыше 50 млн руб. экс-начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Дениса Евтушенко. Суд установил, что собственником недвижимости и финансовых активов таможенник стал с нарушением законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что общая сумма легального дохода господина Евтушенко, его супруги, матери и тещи за период с 2005 по 2025 год составила до вычета налогов 21 783 280 руб. Между тем сумма расходов значительно превышала доходы. В частности, теща таможенника стала собственником квартиры на Ленинградском проспекте в Москве площадью 40 кв. м, заплатив за нее 24 млн руб. В жилье были прописаны жена и сын Дениса Евтушенко. Также его теща купила автомобиль Lexus NX-250 2021 года выпуска за 4,45 млн руб. Пользовались им, как говорится в судебных материалах, сам господин Евтушенко и его жена.

Всего, по подсчетам надзорного ведомства, за период с 2005 по 2025 год членами семьи Евтушенко за счет неподтвержденных доходов приобретено имущество общей стоимостью 28,483 млн руб., куплены авиабилеты на 1,684 млн руб. А общая сумма расходов составила 59,116 млн руб.

Кроме того, теща таможенника вложила 10,356 млн руб. в финансовые инструменты.

В вину Денису Евтушенко поставлено и использование в личных целях в 2022–2024 годах автомобиля Ford Ranger Raptor, который принадлежал его знакомому предпринимателю. Прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов, поскольку бизнесмен являлся представителем по доверенности при проведении таможенных досмотров товаров, заявленных в 259 декларациях от имени 97 участников ВЭД, проходивших через таможенный пост Морской порт Владивосток.

Денис Евтушенко претензии в свой адрес отверг. Он настаивал, что «ни одного случая поступления из незаконных источников денежных средств при проведении проверки прокурором не обнаружено».

По словам таможенника, Lexus был приобретен по программе «трейд ин» — теща продала иное транспортное средство с доплатой. Квартира в Москве куплена за счет сбережений членов семьи, объяснил господин Евтушенко.

А обвинение в конфликте интересов он отверг, пояснив, что не исполнял служебные обязанности по отношению к своему знакомому либо представляемым им участникам ВЭД.

Тем не менее после окончания проверки прокуратуры Денис Евтушенко уволился из таможни по собственному желанию. Надзорное ведомство не согласилось с такой формулировкой и по суду добилось корректировки ведомственного приказа об увольнении — теперь указано, что причиной стала утрата доверия.

Также Дальневосточная транспортная прокуратура подала иск к семье Евтушенко. В марте текущего года Советский райсуд обратил в доход государства квартиру в Москве, Lexus NX-250. Также были конфискованы денежные средства и финансовые активы на общую сумму 22,2 млн руб. Однако суд первой инстанции отказался взыскивать денежные средства с матери Дениса Евтушенко.

В апелляционной инстанции надзорное ведомство добилось полного удовлетворения искового заявления. «Приморский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и изменил решение суда первой инстанции, включив в число ответчиков мать чиновника и взыскав в доход государства имущество и денежные средства в полном объеме»,— сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Алексей Чернышев, Владивосток