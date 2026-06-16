Прокуратура Подмосковья взяла на контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам взять под личный контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прокуратура обеспечит оказание всесторонней помощи пострадавшим, следует из заявления.

За ночь и утро 16 июня силы ПВО сбили 86 беспилотников над Московской областью. Шесть человек пострадали в поселке под Электросталью, Котельниках и деревне Цибино в Воскресенске. Среди них — 13-летняя девочка, у нее колото-резаная рана бедра. Повреждения получили жилые дома и фасад административного здания.