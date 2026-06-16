Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудники компаний одновременно рады поездкам и напряжены из-за них. 93% бизнес-туристов считают командировки полезными для ментального или физического состояния, но 67% уже испытывают неохоту отправляться куда-то из-за безопасности, сбоев и общей непредсказуемости.

Согласно крупному опросу и исследованию SAP Concur, 82% финансовых директоров компаний планируют увеличить бюджет на командировки в 2026 году, а 97% считают их важными для стратегии роста. При этом почти 90% руководителей полагают, что профильным менеджерам необходимо доказывать эффективность каждой поездки. Сотрудники видят в таких вылазках пользу: 45% ценят смену обстановки, 44% — ментальную перезагрузку, 36% — живое общение с коллегами и клиентами, которого не хватает в повседневной работе. Для родителей эффект заметнее: 33% называют командировку возможностью отдохнуть от семейных обязанностей.

Но растет ощущение уязвимости. Так, 67% респондентов не хотят путешествовать по работе в 2026 году, и среди причин чаще всего называют геополитическую напряженность и вопросы безопасности (31%), вероятность задержек и отмен рейсов (28%), а также визовые и цифровые барьеры (16%). Еще 24% говорят, что в высокий сезон неприятно ездить в популярные места и смешиваться с толпой туристов. А 87% специально избегают туристических районов во время командировок.

Заметен сдвиг в вопросе ответственности: 27% бизнес-туристов теперь считают, что именно работодатель прежде всего отвечает за их безопасность в поездке, тогда как в 2020 году так думали лишь 18%. При этом только 58% уверены, что компания оперативно поможет и выручит. Сегмент бизнес-туризма продолжает развиваться и становится все сложнее как явление — это не просто билет и бронь отеля, но инструмент повышения лояльности, восстановления состояния сотрудников и активность, полная рисков, которые приходится учитывать.

Яна Лубнина