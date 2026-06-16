Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Haval Фото: Haval

Вы наверняка слышали про такую функцию автомобиля, которая называется лаунч-контроль, или система динамического старта. Зажимаете обе педали, потом резко отпускаете тормоз, а электроника так оптимизирует передачу крутящего момента от двигателя к колесам, что автомобиль, избегая пробуксовки, максимально быстро стартует с места. Обычно эту систему можно встретить у спорткаров. Но есть она и у кроссовера Haval H7, обновленная версия которого совсем недавно поступила к дилерам марки.

Ключевое изменение — модернизированный двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. У Haval H7 2026 года он развивает 231 л. с. мощности и 380 ньютон-метров момента. Относительно 190 сил и 320 ньютон-метров, которыми обладала модель до обновления, прибавка существенная, что, конечно же, сказалось на динамике. Ускорение от нуля до сотни теперь занимает всего 7,8 сек. Показатель впечатляющий, особенно если вспомнить, что речь идет о большом кроссовере, а не о маленьком спортивном купе.

Разумеется, отдача двигателя Haval H7 была увеличена не для того, чтобы владелец машины тешил свое эго, стартуя со светофора. Возросшая динамика позволяет чувствовать себя еще более уверенно в самых разных ситуациях, например, при обгонах на загородных трассах. Но что еще важно — за счет настроек увеличение мощности и момента не привело к росту расхода топлива, а наоборот, средний расход теперь всего 9 л на 100 км пути. Как и прежде, мотор сочетается с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач и системой полного привода с муфтой подключения задних колес.

Внедорожные характеристики Haval H7 остались прежними. В стандартную комплектацию входит блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта опция редко доступна для кроссоверов, оптимизирует работу полного привода целых девять режимов вождения. Впрочем, современный автомобиль — это не только динамика и проходимость. В следующей программе мы поговорим о новой мультимедийной системе и онлайн-сервисах, доступных в обновленном кроссовере.

Дмитрий Гронский