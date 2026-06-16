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Говорят, что тайцы живут в моменте: не торопятся, не паникуют из-за опоздания, не пережевывают прошлые обиды. У них есть философия из трех коротких слов: «санук», «сабай» и «суай». Вместе это работает как простой, но мощный биохакинг, то есть настройка своего организма на здоровье без таблеток. Стало интересно посмотреть, а можем ли мы перенять частичку этой философии.

Наша жизнь пропитана кортизолом, и он полезен, если мы, например, убегаем от тигра. Но если он зашкаливает каждый день из-за пробок, дедлайнов и новостей, то начинает разрушать нас изнутри. Тайцы же непроизвольно снижают кортизол двумя способами. Первый — «санук», когда человек делает что-то с удовольствием, даже чистит рыбу или ведет скучную таблицу, мозг получает порцию дофамина.

Второй способ — «сабай», умение расслабляться так, чтобы не было стыдно. Не лежать сжавшись, считая минуты, когда вы уже приступите к делам, а просто с чистой совестью ничего не делать. За это состояние отвечает парасимпатическая нервная система. Когда вы в нем, пульс замедляется, дыхание становится глубже, и уровень кортизола нормализуется.

«Суай» — эстетическое удовольствие, но не вычурная красота. Созерцание прекрасного, как показали исследования, активирует те же зоны мозга, что и любовь или музыка. Закат, улыбка, красивая сервировка, яркая ткань — казалось бы, такие мелочи, но глаз радуется, а в кровь выбрасывается окситоцин. Он тоже дарит спокойствие, снижает стресс и укрепляет иммунитет. Так что за эту философию организм скажет спасибо, даже если вы никогда не были в Таиланде.

Анна Кулецкая