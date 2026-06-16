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Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Камболова на пост премьера

Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства страны, передает ТАСС. Его представил южноосетинский президент Алан Гаглоев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В голосовании участвовали 32 из 34 депутатов парламента. Решение приняли путем открытого голосования единогласно. Вопрос на сессию вынесла первый вице-спикер парламента Южной Осетии Зита Бесаева.

8 июня господин Гаглоев принял отставку главы правительства Дзамболата Тадтаева и его кабинета министров. Обязанности премьера временно возложили на первого вице-премьера Константина Джиоева.

Марат Камболов с 27 мая занимал пост госсоветника президента Южной Осетии. Господин Камболов родился в Северной Осетии. В 2010–2014 годах он занимал пост замглавы Минобрнауки России. С 2015 по 2025 год работал на руководящих должностях в НИЦ «Курчатовский институт», в том числе — в должности директора института. Как отмечал президент Южной Осетии, перед новым кабинетом встанет задача реализации соглашений об углублении взаимодействия с Россией.

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