Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Камболова на пост премьера

Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства страны, передает ТАСС. Его представил южноосетинский президент Алан Гаглоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В голосовании участвовали 32 из 34 депутатов парламента. Решение приняли путем открытого голосования единогласно. Вопрос на сессию вынесла первый вице-спикер парламента Южной Осетии Зита Бесаева.

8 июня господин Гаглоев принял отставку главы правительства Дзамболата Тадтаева и его кабинета министров. Обязанности премьера временно возложили на первого вице-премьера Константина Джиоева.

Марат Камболов с 27 мая занимал пост госсоветника президента Южной Осетии. Господин Камболов родился в Северной Осетии. В 2010–2014 годах он занимал пост замглавы Минобрнауки России. С 2015 по 2025 год работал на руководящих должностях в НИЦ «Курчатовский институт», в том числе — в должности директора института. Как отмечал президент Южной Осетии, перед новым кабинетом встанет задача реализации соглашений об углублении взаимодействия с Россией.