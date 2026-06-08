Премьером Южной Осетии может стать бывший директор «Курчатовского института»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку главы правительства Дзамболата Тадтаева. Этот пост может занять госсоветник президента Марат Камболов, сообщает пресс-служба правительства республики. Президент подписал указ об отставке правительства.

На заседании кабмина премьер подал заявление об уходе, господин Гаглоев поблагодарил его за работу. Обязанности премьера временно возложены на первого заместителя Константина Джиоева — до утверждения парламентом нового главы правительства. Президент также сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента будет внесена кандидатура Марата Камболова на должность председателя правительства республики.

«Перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить эффективную реализацию положений подписанного договора и всех достигнутых российско-югоосетинских соглашений», — говорится в сообщении.

25 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении взаимодействия.

Господин Камболов 27 мая был назначен на пост государственного советника президента Южной Осетии. Он родился в 1965 году в Северной Осетии, окончил Горский сельскохозяйственный институт, Московский государственный социальный университет (юриспруденция) и РАНХиГС. В разные годы занимал руководящие посты в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям, Федеральном агентстве по науке и инновациям. С 2010 по 2014 год занимал пост замминистра образования и науки РФ, а затем с 2014 по 2015 год работал первым заместителем директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». С 2015 по 2021 год он являлся вице-президентом НИЦ «Курчатовский институт», а с 2021 по 2025 год занимал пост директора института.