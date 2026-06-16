Зарубежные СМИ: Почему в США не верят, что Иран согласится решить ядерный вопрос?

В Вашингтоне не верят, что Иран пойдет на уступки по ядерной программе — одному из ключевых условий будущего мирного соглашения. Об этом Дональда Трампа предупредили в ЦРУ, пишет Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, в Вашингтоне допустили возобновление боевых действий, если Тегеран не будет соблюдать условия сделки. В окончательный мир на Ближнем Востоке слабо верят не только представители американской разведки, пишут зарубежные СМИ. Вопросы к соблюдению договоренностей возникли в Белом доме и аппарате израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Текст меморандума о взаимопонимании пока не опубликован, однако источники Axios из Белого дома отмечают, что Иран будет сохранять статус-кво своей ядерной программы на время переговоров. А в будущем исламская республика никогда не сможет обладать ядерным оружием и откажется от обогащенного урана. По словам собеседников, эти условия Трамп обсудил со своей командой 14 июня на встрече, на которой был и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Сославшись на данные разведки, он заявил президенту, что Иран вряд ли пойдет на такие уступки.

Рэтклифф — не единственный скептик в команде Трампа, отмечает издание. В надежности меморандума сомневаются госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступали за принятие документа. По словам источников, Трамп прислушивается ко всем, но в Белом доме понимают, что окончательное решение принимает именно он.

Меморандумом недовольны и союзники Вашингтона, пишет Reuters. В Израиле — от премьер-министра Нетаньяху до чиновников в администрации президента — разочарованы условиями сделки и называют их «ужасными для Западного Иерусалима». Источники агентства допускают, что переговоры, рассчитанные на 60 дней, затянутся. В итоге срок перемирия придется продлевать еще минимум на месяц. А это, в свою очередь, свяжет Израилю руки и не позволит продолжить операцию на юге Ливана.

Нетаньяху и Трамп неоднократно конфликтовали из-за неуступчивости Израиля. Перемирие между еврейским государством и ливанской «Хезболлой» — ключевое требование Ирана, напоминает Reuters.

Впрочем, другое условие меморандума — открытие Ормузского пролива — уже начало работать, отмечает иранское агентство Fars. Первые суда исламской республики начали проходить через зону морской блокады США. Известно минимум о двух случаях — танкере и судне, перевозящем корм для скота.

Однако транспортные компании других стран настроены скептически в плане восстановления судоходства, пишет CNN. Перевозчики все еще опасаются мин, беспилотников и новых ракетных ударов.

Крупнейшие мировые логисты, с которыми беседовал Financial Times, не ожидают, что транзит через акваторию восстановится в ближайшие недели.