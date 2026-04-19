Суд удалился под госзащиту

“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле осужденного на десять лет основателя платежной системы Chrono Pay Павла Врублевского. Как выяснилось в ходе разбирательства, судью Хамовнического райсуда Марину Сырову признали потерпевшей по делу об угрозах со стороны сына подсудимого, и она находилась под госзащитой. По мнению адвокатов, это обстоятельство ставит под сомнение справедливость и непредвзятость вынесенного судьей приговора, который подлежит отмене.

Основатель платежной системы Сhrono Pay Павел Врублевский (справа) на заседании суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Основатель платежной системы Сhrono Pay Павел Врублевский (справа) на заседании суда

Информация о том, что судья Хамовнического суда Марина Сырова могла быть признана потерпевшей по делу об угрозах, появилась в СМИ еще в марте 2025 года. Однако подтверждение защита сына бизнесмена Петра Врублевского смогла получить только сейчас. Это произошло после того, когда Мещанский суд Москвы 17 марта 2026 года признал незаконными действия следователя Мещанского межрайонного следственного отдела СКР по Москве (Мещанское МРСО), который под разными предлогами отказывался допустить адвоката Полину Власюк к материалам расследования.

Как выяснилось впоследствии, уголовное дело в отношении 21-летнего Петра Врублевского, сына основателя платежной системы Chrono Pay, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 297 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудию, угроза и неуважение к суду), было возбуждено Мещанским МРСО СКР еще 26 февраля 2025 года.

По версии следствия, «находясь в точно неустановленное время за пределами Российской Федерации», Петр Врублевский в период рассмотрения дела своего отца 12 февраля 2025 года по мессенджеру Telegram отправил судье Марине Сыровой сообщения «с оскорблениями, а также угрозами» прямой физической расправы в случае вынесения ею обвинительного приговора в отношении Павла Врублевского, «которые она воспринимала реально и опасалась их исполнения».

Госпожа Сырова, которая получила известность после вынесения приговора участницам признанной экстремистской панк-группы Pussy Riot, рассматривала дело гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского с 2023 года. Он, а также сотрудник фирмы Алексей Беляев, программист Матвей Ведяшкин и фактический руководитель ООО «Вангуд» Анна Акимова, в частности, обвинялись в мошенническом хищении у 29 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб., а также в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 187 УК РФ) на сумму свыше 400 млн руб. Хищения, как считает следствие, совершались на сайтах, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, следствие утверждало, что по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб. Фигуранты причастность к аферам отрицали, а защита просила их оправдать.

В январе 2025 года обвинение запросило для них сроки. 10 февраля судья должна была заслушать последнее слово подсудимого Ведяшкина и уйти на вынесение приговора. Но этого не случилось, а процесс без объяснения причин стали откладывать, перестав допускать на заседания кого бы то ни было, кроме адвокатов, и выставив у дверей зала суда охрану. Лишь спустя восемь месяцев, 23 октября 2025 года, судья вернулась к разбирательству, а спустя четыре дня огласила приговор, осудив фигурантов на сроки от четырех до десяти лет заключения. Максимальное наказание получил господин Врублевский. Вместе с другими осужденными он обжаловал приговор, считая вину недоказанной.

По мнению адвокатов бизнесмена, судебный акт подлежит «безусловной отмене» не только в связи с недоказанностью вины. Как считают адвокаты Кирилл Мариненко, Александр Иноядов и Полина Власюк, судья не могла выносить приговор, поскольку в ходе рассмотрения дела была признана потерпевшей от действий от сына подсудимого, которого «очевидно, боялась». «Это следует не только потому, что ей предоставили госзащиту, но также из самого текста постановления о возбуждении дела в отношении Петра Врублевского, в котором говорится, что полученные угрозы Сырова “воспринимала реально и опасалась их исполнения”»,— сказала “Ъ” госпожа Власюк.

В свою очередь, господин Мариненко добавил, что, согласно ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса, судья, прокурор или следователь не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если есть основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в его исходе.

«Если судья опасалась за свою жизнь, она не могла выносить ни обвинительный, ни оправдательный приговор, а должна была взять самоотвод»,— отметил господин Мариненко, добавив, что о происходящем судья «должна была как минимум поставить в известность участников процесса, которые многие месяцы вынуждены были гадать, что происходит», но она отказывалась объяснять наличие в зале суда бойцов спецназа.

Что касается дела Петра Врублевского, то следствие не стало инициировать заочный арест сына бизнесмена по новому делу. Он был ранее избран молодому человеку еще в 2022 году по делу о вымогательстве 600 тыс. руб. у продавца поддельных часов Rolex совместно с бойцом ММА Асхабом Магомедовым (получил в 2003 году условный срок четыре года), после чего его объявили в розыск, впоследствии добавив ряд обвинений. Сам фигурант заявил “Ъ”, что не имеет отношения ни к старым делам, ни к присланным судье сообщениям. «Мне просто незачем это делать, поскольку это затягивает мое пребывание в этой унылой стране под названием Швейцария»,— сказал “Ъ” Петр Врублевский, посетовав, что хотел бы вернуться в Россию, однако новые уголовные дела этому не способствуют.

Мария Локотецкая