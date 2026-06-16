Балканы на перепутье

В Российском совете по международным делам (РСМД) подготовлен доклад «Концепция евразийской безопасности: возможности реализации в Балканском регионе». Его авторы, российские и сербские эксперты, полагают, что эта концепция может стать для Балкан, и прежде всего для Сербии и Республики Сербской (РС), «единственной альтернативой сложившемуся доминированию евроатлантической модели безопасности». Тем не менее авторы предупреждают: перспективы реализации концепции евразийской безопасности в регионе «ограничены рядом объективных обстоятельств». С докладом РСМД, который будет обнародован на предстоящей неделе, заранее ознакомился корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Risto Bozovic, AP Президент Черногории Яков Милатович

Фото: Risto Bozovic, AP

Основным посылом авторов доклада РСМД является тезис о том, что «Балканы как регион, имеющий тесные исторические, культурные и политические связи с Россией, теоретически могли бы внести существенный вклад в реализацию евразийской архитектуры безопасности», предложенной Москвой в 2024 году. Причем, как считают эксперты, Балканы «могут выступить как катализатором, так и стресс-тестом для концепции евразийской безопасности».

В докладе РСМД эксперты из России и Сербии рассматривают евразийскую безопасность в двух измерениях — как модель выстраивания отношений между балканскими странами и как основу для двустороннего взаимодействия Москвы с Сербией и Республикой Сербской.

По мнению авторов доклада, потенциальная интеграция Сербии и Республики Сербской в евразийскую систему безопасности может развиваться прежде всего через невоенные формы сотрудничества — экономические, инфраструктурные, гуманитарные и информационные. Именно такие механизмы «способны создать устойчивую основу для долгосрочной стабильности, одновременно позволяя участникам сохранять политическую автономию и культурную самобытность в условиях формирующегося многополярного мирового порядка».

Впрочем, несмотря на то, что евразийский путь, как считают эксперты, является «альтернативой дисфункциональной системе евроатлантической безопасности на Балканах», которая «не только не предлагает достойных решений сложившихся проблем в регионе, но и делает возможным дальнейший общественно-политический раскол в Сербии и РС», реализация концепции евразийской безопасности на Балканах сопряжена с немалыми сложностями.

«Концепция евразийской безопасности не только не рассматривается властями этих государств как потенциальный стимул для решения накопившихся на Балканах проблем, но и заранее отвергается как невозможная и неприемлемая. Евроатлантическая безопасность ввиду опоры на НАТО и ЕС постулируется как безальтернативный путь для балканских государств»,— констатируют авторы доклада.

Из этого делается два вывода.

Первый: «Балканы находятся на своего рода перекрестке между евразийской теорией и евроатлантической практикой».

И второй: «По причине процесса десуверенизации, который происходит на Балканах уже более четверти века, возможности практической реализации концепции евразийской безопасности в Балканском регионе остаются относительно скромными».

Для принятия концепции евразийской безопасности Сербией в докладе приводится несколько условий: «Сопротивление давлению Брюсселя, направленному на принуждение к разрыву связей с Россией, через санкции и другие антироссийские меры... Военный нейтралитет Сербии необходимо сохранять и дополнительно закреплять в стратегических документах... Сербия может углублять сотрудничество и присутствие в таких организациях, как ОДКБ, БРИКС и ШОС, без полного присоединения или формального членства... Противодействовать нарративу гибридной угрозы».

В заключение авторы доклада РСМД приходят к ключевому выводу: «Евроатлантический вариант обеспечения безопасности на Балканах исчерпал себя. Сербия и Республика Сербская, не желающие встраиваться в архитектуру НАТО и ЕС на текущих условиях и стремящиеся диверсифицировать внешние связи за счет партнерства с Россией и Китаем, воспринимаются в европейских столицах в модальности угрозы...

Игнорирование евроатлантическими структурами вполне понятных сомнений сербской стороны только способствует переориентации Сербии и РС на более конструктивное партнерство с Москвой и Пекином.

На этом фоне инициатива евразийской безопасности представляется особенно актуальной — по сути, в настоящий момент это единственная альтернатива сложившемуся доминированию евроатлантической модели безопасности.

Однако ее реализация на практике ограничена рядом объективных обстоятельств — как инерцией развития евроатлантических институтов, несовместимых с евразийским видением безопасности, но при этом достаточно прочно укоренившихся, так и недостаточной проработанностью самой концепции, выдвинутой Москвой».

Геннадий Сысоев