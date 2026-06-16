«Магнит» не подтвердил версию о том, что пожар в самарском жилом доме начался в магазине

В торговой сети «Магнит» прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что пожар в самарском жилом доме на XXII Партсъезда, 20 начался в магазине. В пресс-службе ритейлера заявили, что не могут подтвердить это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По данным сотрудников торговой точки, находившихся в нем в момент инцидента, сначала прозвучал хлопок в одной из квартир над магазином, который привел к частичному разрушению торгового зала и повреждению фасада. По счастливой случайности в магазине не было покупателей, а персонал магазина не пострадал и самостоятельно смог покинуть помещение, после чего вызвал экстренные службы. Мы оказываем всеобъемлющее содействие следственным органам в расследовании происшествия и предлагаем дождаться его итогов. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в торговой сети.

Пожар произошел в жилом доме в Советском районе Самары 14 июня. Погибли два человека, еще 12 пострадали. Всего повреждено 32 квартиры, в которых проживает 48 человек, из них трое детей. В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по данному факту. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия и установленных обстоятельствах.

Андрей Сазонов