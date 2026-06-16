WSJ: Anthropic ведет переговоры с Белым домом о разблокировке своих ИИ-моделей

Американский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о восстановлении доступа к своим новейшим ИИ-моделям Fable и Mythos. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, состоявшиеся 15 июня переговоры ни к чему не привели, но стороны собираются продолжить обсуждение. В Anthropic подтвердили, что провели несколько встреч с представителями Белого дома, но не сообщили подробностей.

Anthropic представила новые модели Fable 5 и Mythos 5 9 июня. Через несколько дней после этого власти США ввели экспортный контроль в отношении этих моделей, а затем потребовали от компании ограничить к ним доступ, что она и сделала.

По данным американских СМИ, решение об остановке работы новых моделей Anthropic было принято после того, как Amazon сообщила, что в них есть уязвимости, которые могут быть использованы для серьезных кибератак.

Яна Рождественская