На Кубани жителей двух населенных пунктов готовят к эвакуации из-за подтопления

В Крымском районе Краснодарского края экстренные службы готовятся вывезти в безопасное место жителей хутора Урма и села Гвардейского, сообщает администрация муниципалитета в своем канале в Max. После сильных дождей река Кубань размыла дамбу, вода из прорана продолжает затапливать сельхозземли и подступает к населенным пунктам.

В Крымском районе 15 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На территории затопления находятся автомобили противопожарной службы, которые откачивают воду из каналов. По данным на 15 июня, общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составила 5,3 тыс. га. На затопленных территориях погибли посевы на площади 4,7 тыс. га.

Анна Перова, Краснодар