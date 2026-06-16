В центре Москвы частично ограничено движение
Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения на нескольких улицах в центре города. Причины ограничений в ведомстве не уточнили.
Движение временно закрыто:
- на улице Тверская при движении в центр;
- на Кремлевской набережной;
- на Большом Каменном мосту;
- на Моховой улице;
- в Театральном проезде;
- на Новой площади;
- на Старой площади;
- в Китайгородском проезде;
- на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;
- на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы;
- на Смоленской улице при движении в центр;
- на Новоарбатском мосту при движении в центр;
- на площади Свободной России.
Дептранс предупредил, что из-за прогнозируемого сегодня дождя и локальных перекрытий возможно снижение средней скорости на дорогах. Вечером ожидают пробки до 8 баллов.