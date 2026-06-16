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В центре Москвы частично ограничено движение

Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения на нескольких улицах в центре города. Причины ограничений в ведомстве не уточнили.

Движение временно закрыто:

  • на улице Тверская при движении в центр;
  • на Кремлевской набережной;
  • на Большом Каменном мосту;
  • на Моховой улице;
  • в Театральном проезде;
  • на Новой площади;
  • на Старой площади;
  • в Китайгородском проезде;
  • на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;
  • на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы;
  • на Смоленской улице при движении в центр;
  • на Новоарбатском мосту при движении в центр;
  • на площади Свободной России.

Дептранс предупредил, что из-за прогнозируемого сегодня дождя и локальных перекрытий возможно снижение средней скорости на дорогах. Вечером ожидают пробки до 8 баллов.

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