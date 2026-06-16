В центре Москвы частично ограничено движение

Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения на нескольких улицах в центре города. Причины ограничений в ведомстве не уточнили.

Движение временно закрыто:

на улице Тверская при движении в центр;

на Кремлевской набережной;

на Большом Каменном мосту;

на Моховой улице;

в Театральном проезде;

на Новой площади;

на Старой площади;

в Китайгородском проезде;

на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;

на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы;

на Смоленской улице при движении в центр;

на Новоарбатском мосту при движении в центр;

на площади Свободной России.

Дептранс предупредил, что из-за прогнозируемого сегодня дождя и локальных перекрытий возможно снижение средней скорости на дорогах. Вечером ожидают пробки до 8 баллов.