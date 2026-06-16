Глава Горного Алтая попросил чиновников не использовать ИИ в презентациях

Глава Горного Алтая Андрей Турчак подверг критике доклад со сгенерированными ИИ картинками председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Юрия Леонтьева. В ходе презентации чиновник представил слайды, на которых были изображены трехногий мальчик и флаг США.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это акватория чего, я хочу спросить вас. И вот эти мужики в труселях — это незаконное пользование маломерными судами? Просьба, больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой стоит — у него три ноги. Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел — у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки, одного из департаментов»,— заявил господин Турчак на заседании правительства Республики Алтай.

Выступление господина Леонтьева было посвящено правилам пользования маломерными судами на водных объектах на территории региона.

Александра Стрелкова