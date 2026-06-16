Каждая четвертая компания Челябинска пытается удержать сотрудников-пенсионеров

В Челябинске 72% работодателей готовы нанимать сотрудников пенсионного возраста. При этом более трети компаний (34%) рассматривают их наравне с другими кандидатами. Такие данные предоставляет сервис SuperJob на основе опроса, проведенного в мае – июне 2026 года.

Согласно опросу, 27% предприятий целенаправленно стараются удержать возрастных специалистов, выходящих на пенсию. Эксперты связывают лояльность к возрастным кадрам с критическим дефицитом квалифицированных рабочих и инженеров в регионе.

По данным аналитиков, наиболее активно пенсионеров привлекают в отрасли с выраженным недостатком кадров. В структуре найма лидируют квалифицированные рабочие (13% ), инженеры (10%), а также специалисты по продажам, водители и медики. При этом 13% работодателей готовы рассматривать возрастных соискателей на любые позиции при наличии соответствующего опыта.

Сотрудников старшего возраста удерживают прямыми выплатами и расширенным соцпакетом. Практика корпоративных пенсионных программ действует в каждой пятой компании Челябинска (20%). Наиболее востребованными мерами поддержки стали выплаты к праздникам (11%), материальная помощь при выходе на заслуженный отдых (10%) и санаторно-курортное лечение (7%).

В то же время 28% работодателей региона по-прежнему сохраняют барьеры для соискателей-пенсионеров, не рассматривая их в качестве кандидатов. 44% компаний не пытаются удержать возрастных специалистов.

Евгений Рыженьков