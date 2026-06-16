В Wildberries прокомментировали сообщения об эвакуации склада в Электростали

Пресс-служба Wildberries подтвердила сообщения о частичной эвакуации сотрудников склада в подмосковной Электростали, передает ТАСС. В компании заверили, что объект в скором времени вернется к штатной работе.

В логистическом комплексе в соответствии с установленными требованиями безопасности была организована частичная эвакуация. Сейчас на объекте завершается комплекс проверочных мероприятий, отметили в пресс-службе. Объект продолжает функционировать, указано в сообщении. Причины эвакуации не раскрываются.

Об эвакуации сотрудников склада в Электростали несколько часов назад писали Telegram-канал «Осторожно, Москва» и издание MSK1. Рядом со зданием заметили дым.

В ночь на 16 июня Московскую область атаковали беспилотники. В поселке Случайный под Электросталью пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. В самом городе повреждения получили два многоквартирных дома, сообщал областной губернатор Андрей Воробьев.