В свердловском заксобрании призвали выделять депутатам до 15 млн руб. на проекты

Всем 50 депутатам законодательного собрания Свердловской области необходимо увеличить выделяемую им сумму из бюджета региона на реализацию социальных проектов с 1 млн до 15 млн руб., заявил член фракции «Единая Россия» Евгений Зяблицев на очередном заседании областного парламента. По его словам, действующего объема средств из-за инфляции стало не хватать на реализацию инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зяблицев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Зяблицев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В 2012 году на средства "депутатского миллиона", на 800 тыс. руб., я почти полностью остеклил школу №71 на Компрессорном, сейчас на эти деньги можно остеклить четверть в лучшем случае»,— пояснил единоросс. Он напомнил, что сумму в 1 млн руб. предусмотрел «еще 30 лет назад первый губернатор Эдуард Россель».

Господин Зяблицев отметил, что депутаты региональных парламентов из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Пермского края, Челябинского и Оренбургских областей уже получают 3 млн руб. на социальные проекты. «Доходит до 15 млн руб. в Московской области. Надо заботиться о будущих депутатах, чтобы им было хорошо работать»,— подчеркнул депутат.

Его поддержала председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»). «Тут уверенность полная, никаких сомнений нет»,— признала спикер.

«Депутатский миллион» не выделялся депутатам свердловского заксобрания с 2010 года в рамках сокращения расходов регионального бюджета. В 2020 году парламентарии вновь стали получать средства после обращения Евгения Зяблицева к губернатору Евгению Куйвашеву (руководил регионом в 2012-2025 годах). «У меня животные в зоопарке голодают, мне нужны деньги на пищеблок в школе. Может возобновить выделение депутатского миллиона?»,— обратился тогда господин Зяблицев к главе Среднего Урала.

Губернатор тогда признал, что деньги «надо выделить». «Идет подготовка к учебному году и есть многие другие вопросы, которые надо решить. Надо успеть внести изменения в бюджет, чтобы депутаты в сентябре смогли начать тратить эти деньги»,— отметил Евгений Куйвашев в ходе очередного заседания заксобрания.

Василий Алексеев