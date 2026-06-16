Китай отрицает участие его военнослужащих в конфликте на Украине
Заявления о том, что Китай помогает российским военнослужащим в зоне боевых действий на Украине, — это клевета, сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по ТАСС).
Кая Каллас после вчерашней встречи глав МИД стран Евросоюза назвала подтвержденной информацию о том, что «китайские военные обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине». Она назвала Пекин «решающим пособником войны», передает AFP. Немецкая Die Welt еще в мае писала, что китайская армия тайно готовит российских военнослужащих для дальнейшей отправки в зону СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту публикацию комментировать не стал, но сказал, что СМИ в ЕС и США публикуют «очень много лживой информации».