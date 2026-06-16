Китай отрицает участие его военнослужащих в конфликте на Украине

Заявления о том, что Китай помогает российским военнослужащим в зоне боевых действий на Украине, — это клевета, сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по ТАСС).

Кая Каллас после вчерашней встречи глав МИД стран Евросоюза назвала подтвержденной информацию о том, что «китайские военные обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине». Она назвала Пекин «решающим пособником войны», передает AFP. Немецкая Die Welt еще в мае писала, что китайская армия тайно готовит российских военнослужащих для дальнейшей отправки в зону СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту публикацию комментировать не стал, но сказал, что СМИ в ЕС и США публикуют «очень много лживой информации».