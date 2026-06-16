УрФУ занял 12-ю строчку в рейтинге лучших российских вузов

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина занял 12-ю строчку в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, сообщается на официальном сайте рейтинговой группы RAEX. В прошлом году он занимал 11-ю строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«15-й ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ»,— говорится в сообщении платформы.

Согласно рейтингу, УрФУ имеет 25-й ранг по условиям для получения качественного образования. Для сравнения: самый низкий ранг (132) имеет Самарский государственный технический университет, а самый высокий — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. По уровню востребованности выпускников работодателями у вуза 9-й ранг. Самый высокий ранг по данной категории у Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), а самый низкий (149) — у Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

«Стоимость платного обучения в вузах из топ-100 значительно выросла. Обучение на первом курсе в технических вузах – участниках рейтинга за год в среднем подорожало на 21%, учеба в медицинских университетах стала дороже на 19%»,— прокомментировал генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

Мария Игнатова