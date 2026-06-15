Бензин попал под ограничения

Ограничения на отпуск бензина, которые ввела компания «Татнефть», привели в Ульяновске к появлению больших очередей на заправках и ажиотажному спросу. Никаких официальных сообщений от «Татнефти» о причинах и периоде ограничений не было. Ограничения начались после случившегося 12 июня нападения вражеских БПЛА на Нижнекамский НПЗ. В правительстве Ульяновской области отмечают, что «держат ситуацию на контроле» и в случае ее развития будут принимать дополнительные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В Ульяновске начиная с минувшей субботы на автозаправках начали выстраиваться длинные очереди автомобилей. О проблеме сообщали жители региона в соцсетях и в Telegram-каналах. Часть АЗС «Татнефти» закрыта «на технические работы». Часть АЗС этой компании работает, но там заправляют не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на автомобиль и 40 литров дизельного топлива. С появлением ограничений стали расти очереди на АЗС других крупных сетевых компаний автозаправочных станций. При этом, по отзывам водителей, некоторые частные заправки стали повышать стоимость бензина. Сами же водители помимо наполнения автомобильных баков старались наполнять запасные канистры.

В понедельник ситуация не улучшилась. Очереди на работающих АЗС «Татнефти», несмотря на ограничения, увеличились до 40-50 автомобилей.

Работники закрытой «на технические работы» АЗС на ул. Туполева в Ульяновске объяснить «Ъ» причины срочного закрытия заправочной станции не смогли, лишь пояснили, что «не все закрыты», «другие заправки “Татнефти” работают, но там заправляют с ограничением, и очень большие очереди». Официальных сообщений о причинах прекращения работы АЗС и ограничения продажи бензина от холдинга «Татнефть» и дочернего предприятия ООО «Татнефть-АЗС Центр» (руководит непосредственно сетью АЗС) на их сайтах не было. На АЗС «Роснефти» «Ъ» сказали, что отпуск бензина идет без ограничений, но очереди большие.

Получить комментарии «Татнефти» и ООО «Татнефть-АЗС Центр» в понедельник не удалось. На запрос «Ъ» пресс-служба ПАО «Татнефть» не ответила. Оператор горячей линии компании «Татнефть» ответил «Ъ», что на данный момент им неизвестны причины и сроки нынешних ограничений.

Пресс-служба правительства Татарстана 13 июня сообщила, что глава республики Рустам Минниханов провел в Нижнекамске заседание выездного штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Как отмечает пресс-служба, это было связано с тем, что накануне утром Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Под ударами оказались предприятие нефтехимического комплекса — Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод «Танеко» (принадлежит ПАО «Татнефть». — «Ъ») и жилой сектор Нижнекамска. Как отмечает пресс-служба, «последствия атаки на предприятие были устранены». При этом было отмечено, что «на отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива», и «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты».

В понедельник, как сообщает «Интерфакс», мэр Нижнекамска Радмир Беляев на совещании сообщил, что подвергшиеся атаке беспилотников предприятия Нижнекамска «работают штатно».

Судя по публикациям СМИ, ограничения по продаже бензина были введены компанией «Татнефть» во всех регионах своего присутствия. Всего на сегодня у компании «Татнефть» в России около 800 АЗС. В Ульяновской области 29 АЗС «Татнефти».

Заместитель губернатора Александр Коробко сообщил «Ъ», что профильный вице-премьер Руслан Хайрудинов занимается проблемой и находится на постоянной связи с участниками рынка.

В понедельник вечером на запрос «Ъ» пресс-служба облправительства переслала комментарий вице-премьера, который отметил, что «большинство АЗС Ульяновской области работают в штатном режиме» и «запасов топлива достаточно как для нормативной работы служб жизнеобеспечения, промышленности, общественного транспорта, так и для потребителей». При этом он признал, что «на отдельных заправках Ульяновской области в праздничные дни действительно были зафиксированы очереди», и «это связано с информацией о временных ограничениях на заправку топлива, которые ввела компания “Татнефть” в нескольких регионах». Вице-премьер также отметил, что «вопрос находится на контроле» и «в случае изменения ситуации будут приниматься дополнительные меры».

Сергей Титов, Ульяновск