Житель Красноярского края пытался сжечь своих четырех малолетних детей

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю сообщило о расследовании уголовного дела в отношении 42-летнего жителя поселка Новая Сокса по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2026 года фигурант дела вместе с женой находился в гостях в поселке Новая Сокса. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, так как хотела продолжить распитие алкоголя. В результате мужчина ушел домой один. На почве ненависти он облил легковоспламеняющейся жидкостью стену собственного дома, в котором в этот момент спали четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, и поджег.

Пожар заметил сосед, который и вывел детей из дома. Они не пострадали.

Фигурант дела взят под стражу. «В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— заключили в СКР.

Михаил Кичанов