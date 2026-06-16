Глава МИД Ирана назвал действия Израиля в Ливане нарушением мирного соглашения

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что действия Израиля в отношении Ливана — нарушение достигнутой договоренности с США. По мнению главы иранского дипведомства, дальнейшие атаки и оккупация ливанских территорий со стороны Израиля также противоречат меморандуму о взаимопонимании, который Иран и США собираются подписать 19 июня в Швейцарии.

По словам господина Аракчи, к утру 15 июня после предварительной договоренности между Ираном и США «война официально завершилась на всех фронтах и во всех атаках».

«Одна сторона этого меморандума — Иран и "Хезболла", а другая — США и сионистский режим. Окончание войны включает в себя окончание оккупации, и окончание войны не будет полным без вывода израильских войск с оккупированных ими территорий. Любое военное нападение сионистского режима на Ливан или продолжение оккупации ливанских земель является нарушением меморандума о взаимопонимании»,— подчеркнул Аббас Аракчи (цитата по Farsna).

Господин Аракчи отметил, что переговоры с делегацией США начнутся 19 июня. Сейчас достигнута договоренность о прекращении войны, морской блокаде, ситуации в проливе, разблокировке замороженных активов Ирана. Окончательное решение по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций станет частью окончательного соглашения.

Как ранее сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, между Иерусалимом и Вашингтоном в вопросе соглашений с Тегераном есть разногласия. Также господин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из южного Ливана, сектора Газа или Сирии и будет там находиться в зонах безопасности, «сколько потребуется для защиты» страны.

В ночь на 15 июня Иран и США достигли предварительных договоренностей и подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, во время 60-дневных переговоров об окончательном урегулировании конфликта планируется обсудить соглашения по ядерным вопросам, снятию санкций, разморозке активов на $24 млрд, а также разработке плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, в которой могут поучаствовать США и их союзники.