Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с начала марта

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,5%, составив $81,8 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:05 мск. Последний раз стоимость нефти Brent с поставкой в августе опускалась ниже этой отметки 10 марта 2026 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI также демонстрировала снижение, в 10:56 мск опустившись до $79,3 за баррель. В 11:01 мск котировки замедлили падение и торговались на уровне $79,5 за баррель.

Так нефть реагирует на сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам президента США Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии.