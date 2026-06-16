В Москве восстановили движение в районе Капотни после пожара на НПЗ

В районе Капотни на юго-востоке Москвы полностью восстановили дорожное движение, сообщил столичный дептранс. Ограничения вводили после атаки БПЛА.

«Движение открыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня»,— сказано в сообщении департамента.

Сегодня ночью беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, начался пожар. В районе ЧП перекрывали движение транспорта, никто не пострадал. С начала суток на подлете к Москве было уничтожено 60 дронов.