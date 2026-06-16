Сделку о мире не приняли на веру

В мир на Ближнем Востоке почти никто не верит. “Ъ FM” поговорил с израильтянами, иранцами и американцами о том, как они воспринимают соглашение Вашингтона и Тегерана о прекращении войны. Некоторых пугает, что стороны быстро нарушат условия соглашения. Другие уверены, что американо-иранский договор совсем не учитывает интересы Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Меморандум между Вашингтоном и Тегераном подписали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По крайней мере, если верить кулуарной версии CNN и Axios. При этом официальная церемония подписания соглашения состоится только 19 июня в Швейцарии. Впрочем, Трамп уже похвастался, что судоходство через Ормуз вновь открыто, а торговые цепочки быстро восстановятся. Однако для обычных людей важнее мирное небо над головой, говорит жительница Хайфы Ева Винокур:

«Люди, с одной стороны, устали от войны, от этого постоянного напряжения, от сирен, от беготни до защищенных пространств. Поэтому сейчас любое движение в сторону мира восприняли бы с надеждой. Но с другой стороны, все превращаются в скептиков, потому что для Израиля это невыгодная сделка, и она, кажется, совершенно не повысит положение страны, а просто даст Ирану время перегруппироваться для новой атаки».

В Израиле оппозиция критикует Беньямина Нетаньяху за недостаточную жесткость в иранском вопросе. После объявления о возможной сделке между США и Ираном в израильском обществе вновь обострились споры о будущем страны. Многие воспринимают соглашение как провал, но не все считают, что нужно продолжать войну, объясняет журналист израильского «9-го канала» Андрей Харазов:

«У нас люди поделились на два лагеря. В один входят те, кто говорит: "Мы же предупреждали, что Трамп плохой и предаст". Во второй — те, кто говорит, что иначе быть не могло, война была не зря, потому что Иран в целом обескровили, отбросили, понятно, что не в каменный век, но на изрядно отсталые позиции».

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что высшее военное руководство страны воспринимает соглашение с США как свою победу. Страна замерла в ожидании сделки, рассказала “Ъ FM” жительница Тегерана Анна Елина:

«Мы проснулись в той же самой стране, ничего не происходит, ничего не поменялось. Наши люди уже ни во что не верят и считают, что страну снова могут начать бомбить. У нас все есть: молочка, мясо, курица, рыба. Только стоят они дорого. Год-два назад все было так же. От себя могу сказать, что все запланированные на определенное время туры пришлось отменить. Я просто всем ребятам сказала: "Никуда не едем из соображений безопасности"».

По данным «Би-би-си», США и их союзники разрабатывают план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Лучше бы эти деньги направили на поддержку национальной экономики, сетует американский бизнесмен Гарри Соловей:

«Представьте себе, что вы живете в Америке, у вас большая машина, вы каждый день едете на работу на этом пикапе. И если полгода назад расход на бензин в неделю составлял $200, то сейчас уже $400. Все из-за войны с Ираном. А вы средний класс, живете в середине Америки, получаете $100 тыс. в год. И вместо $200 платите в неделю на продукты $400. Людям совершенно плевать на Иран, на Израиль, на все остальное. Они поддерживают эту сделку с точки зрения того, что уменьшатся цены на горючее и, соответственно, на все остальное».

The New York Times пишет, что Трамп рассчитывает стать «стражем Ближнего Востока» после заключения сделки и надеется получать 20% доходов стран региона. Правда, источники газеты недоумевают, кто же согласится на такое предложение.

Леонид Пастернак