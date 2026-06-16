В Челябинской области объявили режим НМУ

На территории Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий на сутки. Информация опубликована на сайте регионального гидрометцентра.

Режим будет действовать с 23 часов 16 июня до 23 часов 17 июня. На это время местные предприятия должны снизить производительность на 15–20%. НМУ не ввели на следующих территориях: Верхний Уфалей, Карабаш, Кыштым, Озерск, Снежинск, Нязепетровск, Златоуст, Миасс, Трехгорный, Усть-Катав, Чебаркуль, Аша, Куса, Сатка, Катав-Ивановск, а также Уйский муниципальный округ.

Виталина Ярховска