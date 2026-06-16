Иван Сафронов официально возглавил министерство экономики Тамбовской области

Ивана Сафронова утвердили в должности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области. До этого он возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Иван Сафронов

Фото: правительство Тамбовкой области Министр экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Иван Сафронов

Фото: правительство Тамбовкой области

На пост и. о. руководителя тамбовского ведомства господина Сафронова назначили в октябре 2025 года. С января 2023-го министром экономической и инвестиционной политики был Виктор Иванов — также в статусе исполняющего обязанности. До этого он занимал должность управляющего дополнительным офисом «Тамбов» Мособлбанка.

Иван Сафронов имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Является кандидатом экономических наук. С 2002 года работал в организациях и органах власти Тамбовской области: возглавлял Центр координации поддержки бизнеса, Фонд развития промышленности, управление по развитию промышленности и торговли. С мая 2023-го господин Сафронов занимал пост министра промышленности и торговли Херсонской области.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что пост и. о. руководителя министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области занял Анзор Пчегатлук.

Кабира Гасанова