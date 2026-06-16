Стажерский ресурс пошел в дело

Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, еще около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. Хоть и не от хорошей жизни, но бизнес снова вспомнил о тех, кого еще недавно игнорировал, говорит эксперт в области рекрутинга Михаил Столовицкий:

«Думающие компании поступали так и 20 лет назад, потому что, покупая молодых работников, которые мотивированы желанием вступить во взрослую жизнь, они экономили бюджет. А взамен давали знания и опыт. Сейчас немного не до жиру, поэтому грамотные фирмы берут людей в возрасте от 50 лет, от которых ранее брезгливо отворачивались, и молодежь, которую все считали бесполезной. Те, кто болтаются на известных хантинговых ресурсах, во множестве своем пытаются гоняться за одними и теми же специалистами 30-40 лет и, естественно, накручивают цены».

Семь из десяти молодых людей от 18 до 27 лет устроились на работу после стажировки. А каждый десятый получил предложение, но отказался. Сегодня многие пытаются оптимизировать персонал, но дефицит кадров никуда не делся, отмечает генеральный директор кадрового агентства GLOBALPAS Сергей Профатилов:

«Сейчас идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта проблема закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Сейчас даже есть тренды, например, бизнесмены в агроотрасли уже со школы берут шефство над агроклассами. Молодые специалисты интересуют компании как будущий кадровый резерв. Бизнес смотрит на компетенции, определяет те качества, которые дают возможность вырастить из этих специалистов ценные кадры в перспективе 5-7 лет. Это игра вдолгую».

По данным сервиса «Авито Работа», в первом квартале 2026 года компании активнее всего предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители.

Николай Малышев