В Пулково задержали девять рейсов из-за ограничений в Москве

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Пулково. Из-за временных ограничений на прием и выпуск судов в московских аэропортах в Северной столице задерживаются девять вылетов, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Задержанным пассажирам предоставляют напитки и горячее питание. Прокуратура следит за соблюдением их прав. Актуальную информацию о рейсах можно уточнить в колл-центре аэропорта по телефонам +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44.

В четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Временно не работают Домодедово, Жуковский и Внуково. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полеты в Москву из Петербурга могут задержать из-за ограничений в воздушном пространстве.

Карина Дроздецкая