Паслер назвал новым вызовом для Свердловской области атаки ракет и беспилотников

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назвал предупреждения о ракетных атаках новым вызовом для региона. Об этом он заявил во время доклада о результатах работы правительства перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Тема безопасности – во всех сферах – зона особого внимания. Современные реалии требуют системного подхода к решению этих вопросов. Новый вызов для региона – атаки ракет и беспилотников. В 2025 году этой темы в нашем регионе не было, но сейчас считаю важным обозначить ее»,— заявил глава региона.

По его словам, сейчас в области ведется работа по повышению антитеррористической защищенности промышленных объектов, критически важной и социальной инфраструктуры.

«Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения не на бумаге и не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни»,— добавил губернатор.

Напомним, в апреле произошла атака БПЛА на жилой дом в центре Екатеринбурга. Беспилотник попал в высотный жилой комплекс ранним утром. Пострадали 44 квартиры, девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом. Единственную госпитализированную жительницу 27 апреля выписали из больницы.