Паслер: промышленность показывает рост показателей, несмотря на внешнее давление

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о росте ключевых показателей промышленного комплекса региона на фоне внешнего давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выступая с ежегодным отчетом в региональном законодательном собрании, глава региона отметил работу отрасли в жестких условиях. При этом он подчеркнул необходимость сохранения экономической устойчивости и наращивания инвестиционной активности для формирования новых секторов экономики.

Господин Паслер указал на бесперебойное выполнение гособоронзаказа предприятиями области, обеспечивающими армию вооружением. Параллельно ведется освоение новой гражданской продукции и модернизация производственных мощностей.

По данным департамента информационной политики региона, за пять лет Свердловская область вышла в число лидеров по объему отгруженной промышленной продукции с показателем более 4 трлн руб. ежегодно. Базовая для области отрасль машиностроения продемонстрировала двукратный рост.