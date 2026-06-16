Ввод жилья в Курганской области упал на 34% в 2026 году

За январь–май 2026 года в Курганской области введено в эксплуатацию 137,5 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Свердловскстата.

Меньше всего в эксплуатацию введено в апреле этого года — 9,2 тыс. кв. м. К апрелю 2025-го показатель составил 14,3%. Падение также зафиксировано в феврале и марте, где величины достигли 70,2% и 71,9% соответственно к февралю и марту прошлого года. При этом индивидуальное строительство в январе–мае 2026 года сократилось на 18,3% до 109,8 тыс. кв. м.

Виталина Ярховска