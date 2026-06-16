Мэрия Новосибирска через суд пытается изъять недостроенный спорткомплекс

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 июля предварительное заседание по иску регионального департамента имущества и земельных отношений к строительной компании ООО «Спорт-инвест», связанной с новосибирским бизнесменом Тимуром Саттаровым, об изъятии объекта незавершенного строительства площадью 16,9 тыс. кв. м.

Как следует из картотеки арбитражного суда, мэрия настаивает на изъятии недостроя путем продажи здания с публичных торгов.

Суд также принял обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать регистрационные действия в отношении недостроя. Собственнику, в свою очередь, запрещено отчуждать, передавать права владения, пользования и распоряжения комплексом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами.

Здание расположено в центре Новосибирска на территории военного городка, в районе стадиона СКА. Его готовность, согласно материалам суда, составляет 16%. Комплекс возводился под крупный центр экстремальных видов спорта, в котором планировалось разместить большую аэротрубу для скайдайвинга, искусственную волну высотой 11,2 м для серфинга, батутный зал, скалодром высотой более 20 м, скейт и bmx-парк и трассу для роллеров. Начать строительство планировалось в 2018 году, а завершить к 2020 году. Инвестиции оценивались в 500 млн руб.

По сведениям департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, ООО «Спорт-инвест» в ноябре 2021 года продлило договор аренды земельного участка до апреля 2026 года.

ООО «Спорт-инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году в сфере строительства. С сентября 2024 года единственной владелицей общества является супруга Тимура Саттарова — Ольга Гребенюк, до этого компанией в равной степени владели оба супруга.

Лолита Белова