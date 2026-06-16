Суд отклонил иск Маска к OpenAI о краже секретов и переманивании сотрудников

Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии отклонил иск миллиардера Илона Маска и его компании xAI к OpenAI, сообщает Reuters. Господин Маск обвинял ее в краже коммерческих и технических секретов и переманивании сотрудников. В иске говорилось, что OpenAI в июле 2025 года пыталась получить технические данные о работе чат-бота Grok 4, разработанного xAI, и старалась вызнать эти сведения во время собеседования бывшего сотрудника этой компании. Суд счел эти обвинения необоснованными и запретил повторно подавать подобный иск.

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Фото: Mark Schiefelbein, File, AP Илон Маск

Фото: Mark Schiefelbein, File, AP

Илон Маск вместе с нынешним главой OpenAI Сэмом Альтманом был сооснователем компании. Их конфликт длится уже несколько лет.

Господин Маск несколько раз подавал иски к OpenAI и ее сооснователям. В апреле и мае американские суды также отклонили его иски к руководству OpenAI с обвинениями в мошенничестве и предательстве первоначальной некоммерческой миссии компании.

Яна Рождественская