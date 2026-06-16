Axios: глава ЦРУ сомневается в готовности Ирана к уступкам по ядерной программе

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф высказывал президенту США и другим членам его администрации сомнения в готовности Ирана пойти на уступки по ядерной программе в рамках окончательного соглашения с США. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. По данным источников, такого же мнения придерживались госсекретарь США Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (слева)

Фото: Mark Schiefelbein / AP Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (слева)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Основанием для сомнений были данные, собранные американскими спецслужбами. «Разведданные показывают, что намерения иранской стороны не совпадают с ее обязательствами в рамках соглашения»,— сообщают источники Axios. По их словам, между собой иранские чиновники говорят одно, а посредникам и США — другое. Это свидетельствует о неготовности Ирана пойти на те уступки, которых от него добиваются США.

Комментируя Axios эту информацию, представители Белого дома заявили, что президент Трамп «выслушивает все мнения по каждому вопросу, но все понимают, что окончательное решение принимает он сам». Там также подчеркнули, что президент одобрит только «хорошее» окончательное соглашение.

Текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном был согласован в ночь на 15 июня. Официальное подписание документа запланировано на 19 июня и состоится в Швейцарии.

Алена Миклашевская