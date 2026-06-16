В Подмосковье полиция задержала более 80 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции во время рейдов в подмосковных Подольске и Электростали выявили 87 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщила глава управления информации МВД по Московской области Татьяна Петрова. Ее слова приводит пресс-служба регионального управления ведомства.

По словам госпожи Петровой, все задержанные — выходцы из стран Средней и Центральной Азии. В Подольске рейды провели совместно с представителями добровольной народной дружины. В отношении 67 мигрантов составили протоколы за нарушение пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП). В Электростали в отношении 20 иностранцев составили 27 протоколов. Семеро приезжих привлечены сразу по двум статьям.

Операция по поиску нелегальных мигрантов называлась «Антикриминал». Каждого нарушителя оштрафуют и выдворят из России, сказала госпожа Петрова. По ее словам, сотрудники полиции продолжают искать нарушителей миграционного законодательства.