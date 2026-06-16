Forbes узнал о подготовке штрафов для маркетплейсов за давление на продавцов

Маркетплейсы будут штрафовать на суммы до 400 тыс. руб. за ценовое давление на продавцов. Соответствующие поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики разработало Минэкономики России, узнал Forbes. Инициативу одобрили в правительстве.

Согласно публикации, в законопроект введут составы административных нарушений в действиях платформ и селлеров. Сумма штрафа будет зависеть от тяжести нарушения. Минимальный размер штрафа для платформ составит 20-50 тыс. руб. Маркетплейс могут оштрафовать на 500 тыс. руб., если, например, жалоба селлера рассматривается дольше 15 дней.

Отдельное внимание в поправках уделено ценовому давлению на продавцов, пишет Forbes. Согласно документу, платформы будут обязаны предоставлять селлеру возможность запретить снижение цены на его товар за его же счет. Кроме того, устанавливается ответственность за воздействие на продавцов из-за отказа от скидок. Например, платформа может снижать рейтинг селлеров, ухудшать позиции в поисковой выдаче и не размещать карточки товара — все эти действия будут наказываться штрафом до 400 тыс. руб.

Если законопроект примут, большая часть его положений вступит в силу с 1 октября 2026 года. Отдельные нормы начнут действовать позже. Например, мера по автоматической проверке информации в карточке товара через госсистемы вступит в силу к 1 января 2027 года. Такая отсрочка необходима, чтобы настроить взаимодействие между 12 государственными информационными системами и посредническими цифровыми платформами, пояснили изданию в Минэкономики.