Т-Банк запустил мобильный сервис по подбору квартир в новостройках и выдаче ипотеки

В мобильном приложении Т-Банка появился сервис по подбору квартир в новостройках. Через него клиент может подобрать квартиру и оформить дополнительные услуги, включая ипотеку в банке и страховку. При этом сервис предлагает особые ипотечные условия с пониженной ставкой за счет субсидирования от застройщика — от 11,9% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Запуск витрины новостроек — следующий шаг в создании полноценной вертикали недвижимости в экосистеме Т-Банка по аналогии с сервисом "Т-Авто"»,— отметил директор по кредитованию физических лиц кредитной организации Кирилл Григорьев. Сейчас в сервисе представлено более 32 тыс. квартир в новостройках девелоперов ПИК, «Эталон», «Брусника», ГК «Садовое кольцо», Plus Development, STENOY, «Гранард», А101.

Т-Банк входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков по версии аналитического центра «Дом.РФ». По данным отчетности МСФО, ипотечный портфель кредитной организации банка на конец первого квартала 2026 года составил 365,9 млрд руб. В апреле объем выданных ипотечных кредитов составил 8,8 млрд руб., из них 1,1 млрд пришлось на квартиры в новостройках, следует из данных ПАО «Дом.РФ».

Подобный сервис по подбору квартиры и оформлению ипотеки через приложение с 2019 года существует у Сбербанка. Согласно отчетности МСФО, его ипотечный портфель по итогам первого квартала составил 12,9 трлн руб. Также выбрать квартиру в новостройках можно на платформах ЦИАН, «Авито Недвижимость», через маркетплейс Wildberries.

Дарья Загайнова