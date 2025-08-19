Wildberries запустила продажу квартир в новостройках

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил продажу квартир в новостройках, сообщила в Telegram основательница компании Татьяна Ким. В карточках будут содержаться основные параметры: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ заявили «РИА Новости», что покупатели смогут связаться с застройщиком по телефону, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр. Первым партнером стала группа «Самолет». На маркетплейсе доступны более 14 тыс. карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время на витрине появятся другие партнеры.

О ситуации на рынке новостроек — в материале «Ъ» «Тихий дом».