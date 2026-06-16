В ДТП с пассажирской «Газелью» в Саратове пострадали 11 человек

В Саратове 11 человек пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел в поселке Соколовый Гагаринского района города. В больницу доставили девять пассажиров из «Газель Next» и двух человек из Lada Kalina. Одного из пострадавших — мужчину 1967 года рождения — госпитализировала реанимационная служба. По данным «РИА Новости», «Газель» перевозила дорожных рабочих.